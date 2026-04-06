طائرات حربية إسرائيلية تحلق في أجواء بيروت

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بحدوث تصعيد ميداني ملحوظ، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا لسكان مناطق في الضاحية الجنوبية صباح اليوم، أعقبه تنفيذ غارة جوية استهدفت منطقة الغبيري، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة.

وأوضح سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن هذه الغارة تأتي بعد نحو ثماني غارات نُفذت أمس، في أحد أعنف أيام القصف على الضاحية الجنوبية، بينها ضربة في منطقة الجناح دون إنذار مسبق، مشيرًا إلى توقعات بمزيد من الغارات خلال الساعات المقبلة في ظل استمرار التحليق والتهديدات. كما طالت الغارات مناطق في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، مخلفة عددًا من الضحايا.

وفيما يتعلق بالتحركات البرية، أشار سنجاب إلى تباطؤ وتيرة تقدم القوات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، رغم دخولها أكثر من 30 بلدة جنوبًا، مرجعًا ذلك إلى عوامل ميدانية منها الظروف الجوية، إضافة إلى العمليات التي ينفذها "حزب الله" ضد تلك القوات.