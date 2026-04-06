استشهاد خمسة أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح جنوب بيروت

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد خمسة أشخاص، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، وإصابة 52 شخصا آخرين بجروح، بينهم ثمانية أطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح جنوب بيروت.

وذكر المركز - في بيان له اليوم / الاثنين / - أن غارة أخرى استهدفت سيارة في بلدة تول قرب آبار فخر الدين في قضاء النبطية، أدت إلى استشهاد الأب والأم، وإصابة طفليهما البالغين من العمر 9 و15 عاما بجروح.

تأتي الغارات في ظل تصاعد التوترات والاعتداءات التي تشهدها مناطق عدة في لبنان، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.