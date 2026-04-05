أطباء بلا حدود تدين القصف الإسرائيلي قرب مستشفى الحريري في بيروت

أ ش أ

أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة سكنية مكتظة في بيروت، على بعد أمتار قليلة من مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

ودعت- في بيان، مساء اليوم الأحد- إلى حماية المدنيين والمرافق الصحية، مشددة على أن اقتراب الغارات من المستشفيات؛ ينشر الرعب، ويهدد حصول السكان على الرعاية المنقذة للحياة.

وأفادت المنظمة بأن "القوات الإسرائيلية قصفت منطقة سكنية مكتظة، ما أدى إلى وصول أعداد كبيرة من المصابين، بينهم أشخاص ينزفون وآخرون نُقلوا على الأكتاف".

وأشارت إلى أنه "خلال الساعة الأولى، قُتل 4 أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين، مع مخاوف من ارتفاع الحصيلة مع استمرار رفع الأنقاض".

وقالت منسقة المنظمة في لبنان “لونا حمّاد”- في البيان-: "نشهد وصول مسنين ومراهقين يعانون من إصابات خطيرة في الرأس والصدر والبطن، بما في ذلك إصابات بالشظايا".

وأضافت: "قصف المناطق السكنية المكتظة دون إنذار؛ يؤدي إلى عواقب إنسانية جسيمة، ويضغط بشكل كبير على قدرة المستشفيات على الاستجابة".

وأكد بيان المنظمة، أنها تبرعت بمجموعة أدوات؛ لإدارة حالات الإصابات الجماعية، وستواصل دعم المستشفيات بالخبرات الطبية والإمدادات الأساسية.

