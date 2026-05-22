ارتفاع عدد المصابين إلى 104 في تسريب غاز الكلور لمياه البهتيتي بالإسماعيلية

ارتفع عدد المصابين إلى 104 مواطنين في تسريب غاز الكلور للمياه بمنطقة البهتيتي بالإسماعيلية .

و شهدت منطقة البهتيني بمحافظة الإسماعيلية حالة من القلق، عقب وقوع تسرب محدود لغاز الكلور داخل إحدى محطات المياه بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق متفاوتة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صدور تحذيرات عبر ميكروفون أحد المساجد القريبة من موقع الحادث، حيث نادى المتحدث قائلاً: “يا أهالي الحي الكرام، اللي صاحي يصحي النايم.. فيه تسرب لغاز الكلور من محطة المياه”، في محاولة لتنبيه السكان لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن موقع التسرب.

وبحسب شهادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفع عدد المصابين إلى نحو 47–50 حالة اختناق، حيث دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، لنقل الحالات إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف لحظة بلحظة، والوقوف على ملابسات الحادث، وسط حالة من القلق بين أهالي المنطقة، إلى حين الانتهاء من أعمال التأمين وإعادة الأمور إلى طبيعتها.