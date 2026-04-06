بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

في إطار جهوده لضبط الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على استقرار السوق، أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، وهو القرار الذي صاحبه توضيح مهم لحدود السحب النقدي والمعاملات اليومية عبر القنوات المختلفة، سواء من داخل البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، وكذلك تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل InstaPay.

ويأتي هذا في وقت يعتمد فيه عدد كبير من المواطنين على السحب النقدي والتحويلات الرقمية في تسيير معاملاتهم اليومية، ما يجعل معرفة الحدود المقررة أمرًا ضروريًا لتجنب أي معوقات أثناء الاستخدام.

رفع حدود السحب من البنوك لتسهيل المعاملات

ضمن الإجراءات التي اتخذها المركزي مؤخرًا، تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى:

  • 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل تنفيذ العمليات المالية ذات القيم الكبيرة، وتقليل الضغط على الفروع نتيجة تكرار السحب.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM

بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، فقد حُدد الحد الأقصى للسحب اليومي عند:

  • 30 ألف جنيه يوميًا

مع إتاحة الخدمة على مدار 24 ساعة، لجميع العملاء. كما يظل السحب مجانيًا من ماكينات البنك التابع له العميل، بينما قد تُفرض رسوم عند استخدام ماكينات بنوك أخرى.

مرونة أكبر داخل الفروع البنكية

يمكن للعملاء إجراء عمليات السحب النقدي من داخل الفروع بحد أقصى:

  • 250 ألف جنيه يوميًا

وهو ما يوفر مساحة أكبر لإتمام المعاملات المالية دون الحاجة إلى تقسيمها على عدة أيام.

حدود التعامل عبر إنستاباي

أما عبر تطبيق InstaPay، فقد تم تحديد سقف المعاملات كالتالي:

  • 70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة
  • 120 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية

ويتيح التطبيق تنفيذ التحويلات بشكل لحظي، ما يجعله خيارًا مفضلًا للكثير من المستخدمين في مصر.

توجه نحو تعزيز الشمول المالي

تعكس هذه القرارات استمرار البنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الأموال وتحسين كفاءة المعاملات وتقليل الاعتماد على النقد.

