غدا.. البنوك تبحث تأثيرات قرار تثبيت الفائدة

تحسم البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا؛ اعتبارًا من غد الأحد 5-4-2026 ولمدة أسبوع، قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرية منذ الخميس الماضي.

وتجتمع لجان الألكو في البنوك، لتحديد مستجدات سعر الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية بما في ذلك الودائع والمدخرات و القروض.

وتعني لجان الألكو بانها وحدات متخصصة بالأصول والخصوم ومن مهام عملها اعادة النظر في سعر الفائدة بكافة المنتجات المصرفية سواء على مستوى منتجات التجزئة المصرفية من قروض و تمويلات وغيرها بالإضافة للمنتجات الإدخارية والودائع.

كانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قد اعلنت يوم الخميس الماضي في ثاني اجتماع لها خلال العام الميلادي الجاري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

تضمن قرار اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع بنسبة 19% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 20%، و سعر الإئتمان والخصم عند 19.5%.

وقررت اللجنة أيضا تقرر تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%..