الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عايز تنقب عن الآثار؟.. اعرف شروط الحصول على الترخيص القانوني

ولاء خنيزي

وضع قانون حماية الآثار مجموعة من الضوابط القانونية الصارمة لتنظيم منح تراخيص الحفر والكشف الأثري، بهدف ضمان حماية المواقع الأثرية وإدارتها بطريقة علمية وتحت إشراف جهات مختصة.

أولًا: ضوابط الترخيص وفق المادة 33

نصت المادة (33) من قانون حماية الآثار على أن المجلس الأعلى للآثار هو الجهة المختصة بوضع الاشتراطات الخاصة بتراخيص الحفر، والتي تشمل:

  • تحديد نطاق المنطقة المسموح فيها بالعمل بدقة
  • تحديد مدة الترخيص الممنوح للتنقيب
  • تحديد الحد الأدنى لفترة العمل داخل الموقع
  • إلزام المتقدم بإيداع التأمينات المالية لصالح المجلس
  • وضع شروط واضحة لبدء وممارسة أعمال الحفر

كما ألزمت المادة المرخص لهم بعدة التزامات، أبرزها:

  • الالتزام بالعمل داخل الحدود الجغرافية المحددة فقط
  • توثيق الأعمال بشكل متواصل أثناء التنقيب
  • توفير الحراسة اللازمة للموقع والآثار المكتشفة
  • القيام بأعمال الصيانة والتأمين بشكل فوري
  • تقديم سجلات تفصيلية وتقارير علمية شاملة عن نتائج الحفر

ثانيًا: تنظيم عمل البعثات الأجنبية وفق المادة 34

حددت المادة (34) من القانون قواعد عمل البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار داخل مصر، والتي من أهمها:

  • إلزام كل بعثة بترميم وصيانة ما يتم اكتشافه من آثار معمارية أو منقولة بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة
  • ربط خطة التنقيب بخطة موازية تتضمن أعمال ترميم أو مسح أثري للمناطق التي تم الكشف عنها سابقًا أو المناطق المحيطة
  • تنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار أو بموافقته

كما نصت المادة على أن:

  • يتم تقييم أداء البعثات والجهات المرخص لها من خلال اللجنة الدائمة المختصة، وفقًا لنتائج أعمالها العلمية والميدانية

ثالثًا: الهدف من هذه الضوابط

تهدف هذه الاشتراطات إلى:

  • الحفاظ على المواقع الأثرية من التلف أو العبث
  • ضمان التوثيق العلمي الدقيق لجميع الاكتشافات
  • إحكام الرقابة على عمليات التنقيب داخل مصر
  • ربط أعمال الحفر بالترميم والحماية المستمرة للآثار
السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

