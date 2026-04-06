قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الرنجة بالطحينة.

المقادير:

رنجة مخلية مقطعة مكعبات

2 بصل أخضر مفروم ناعم (ممكن كمان بصل أحمر أو أبيض شرائح رفيعة)

فلفل أحمر حار حسب الرغبة

نص كباية طحينة

نص كباية مياه

ربع كباية خل

ربع كباية عصير ليمون

ربع كباية زيت

ربع كباية مايونيز (اختياري)

معلقة صغيرة كمون

الطريقة لعمل الرنجة بالطحينة:

1- في طبق عميق، حطي الطحينة والليمون والخل والمياه وقلبّي جيدا حتى ما يبقى الخليط متجانس.

2- ضيفي الرنجة، البصل الأحمر والأخضر، الكمون، والفلفل الحار، والزيت، واخلطي كل المكونات مع بعض.

3- لسلطة كريميّة، ضيفي المايونيز وقلبّي جيدا .

4- اخلطى كل المكونات في الكبة وتقدم.