إيران تتهم الوكالة الذرية بالخذلان بعد استهداف محطة بوشهر 4 مرات

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في رسالة موجهة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن تقاعس هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة "يشجع العدوان"، على المنشآت النووية مثل محطة بوشهر للطاقة.

وذكر إسلامي ، أن محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران قد استُهدفت حتى الآن أربع مرات، وكان آخر هجوم وقع في محيطها في 4 أبريل، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة آخرين.

وحذر من أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى إطلاق مواد مشعة من مفاعل يعمل وقد يكون لها "عواقب لا يمكن إصلاحها" على الناس والبيئة والدول المجاورة.

ووصف الهجمات بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي، وانتقد ما أسماه "افتقار الوكالة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة"، قائلاً إن مجرد التعبير عن القلق غير كافٍ وسيشجع على شن المزيد من الهجمات.