ثلاثة أخطاء قاتلة.. لماذا فشل ترامب في حسم الحرب ضد إيران ؟

مرت خمسة أسابيع على الحرب ضد إيران، ولازال النهاية بعيدة وفقا للمعطيات على الأراضي فالأطراف الثلاثة "إيران وأمريكا وإسرائيل"، صعدوا من ضرباتهم، وخلال الأيام الماضية تلقت واشنطن وتل أبيب ضربات موجعة سددتها طهران، تنوعت بين خسائر مادية فادحة وبشرية.

أخطاء ترامب في حرب إيران

وفي هذا السياق، نشرت نسرين مالك كاتبة عمود في صحيفة الجارديان البريطانية عن عدد من الأخطاء التي وقع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخوضه الحرب ضد إيران.

وقالت "مالك" في مقالها المنشور تحت عنوان " امتدت حرب ترامب الفوضوية على إيران إلى أسبوعها السادس لأنه يحارب خصماً لا يفهمه" : "أصبحنا جميعًا على درايةٍ بالأحداث، يدور الحديث حول المستنقع، وعن مخارج محتملة، وعن تدابير لحفظ ماء الوجه يمكن لترامب اتخاذها للخروج من هذا المأزق دون إهانة".

كيف تنتهي حرب إيران ؟

وأضافت في مقالها المنشور يوم الاثنين "السؤال الآن ليس متى ستنتهي هذه الحرب، بل هو السؤال الذي طرحه الجنرال ديفيد بترايوس عام 2003 بشأن حرب العراق: "أخبروني كيف ستنتهي هذه الحرب؟" إن ما يتبادر إلى الذهن هو حقيقة أن إيران لديها ديناميكيات معقدة ذاتية لا يمكن اختزالها في القصة المبسطة التي انطلقت منها الحرب - فالنظام السيئ سيضعف من خلال التدهور المنهجي وسيسقطه شعبه بمجرد أن تبدأ أسسه في التصدع".

أخطاء ترامب في إيران

وعددت الكاتبة ثلاثة أخطاء ارتكبها ترامب، وضعته في المأزق الإيراني، أولها هو الاستهانة برغبة إيران وقدرتها على خوض حرب غير متكافئة، فليس من الضروري أن تمتلك قدرات عسكرية هائلة لشلّ منطقة الخليج وزعزعة استقرارها، وليس بطرق مدمرة بشكل كارثي، أو تُخلّف خسائر فادحة في صفوف المدنيين، بل بطرق قادرة على تعطيل الحياة الطبيعية، وتعطيل منشآت الطاقة، وإلحاق خسائر اقتصادية فادحة، ورفع تكلفة الحرب على حلفاء الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي برمته.

وقد حقق وابل من الطائرات المسيّرة الرخيصة، مصحوبًا بالصواريخ، التي أُطلقت على مدى أيام وأسابيع، هذا الهدف.

إغلاق مضيق هرمز

وأشارت إلى أن الخطأ الثاني هو، التوقع الغريب بأن إيران لن تستخدم سلاحها الأهم، وهو إغلاق مضيق هرمز وفرض تكلفة أعلى للحرب. حتى خلال حرب الأيام الاثني عشر العام الماضي، طُرحت إمكانية إغلاق المضيق داخليًا، وفي محادثات مع مسؤولين قطريين آنذاك، لم يكن الشاغل الرئيسي الذي أُعرب عنه لي هو الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قطر، بل خطر إغلاق المضيق.

الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني

وأوضحت نسرين مالك، أن الخط الثالث والأخير، الذي ارتكبه ترامب هو التوقعات بانتفاضة شعبية، وهو أمر لم يتحقق بسبب ظروف عديدة، أبرزها جنون النزول إلى الشوارع تحت وطأة القصف، ورد فعل حكومة قتلت متظاهرين قبل أشهر قليلة، واستقطاب الرأي العام المعقد والمتنوع أصلاً، في ظل هجوم خارجي يودي بحياة مدنيين إيرانيين ويستهدف البنية التحتية المدنية.

وتابعت "لكن كل هذه التقديرات الخاطئة تنبع من خطأ جوهري واحد: عدم إدراك أن النظام الإيراني، رغم كل الانتقادات الموجهة إليه، يمتلك قدرة هائلة على تحمل الألم، وعلى التصعيد المطول دون سيناريو واضح للنصر العسكري على قوة عظمى، وهو أمر يستحيل على النظام الأمريكي تصوره".