3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ثلاثة أخطاء قاتلة.. لماذا فشل ترامب في حسم الحرب ضد إيران ؟

ترامب
ترامب
ناصر السيد

مرت خمسة أسابيع على الحرب ضد إيران، ولازال النهاية بعيدة وفقا للمعطيات على الأراضي فالأطراف الثلاثة "إيران وأمريكا وإسرائيل"، صعدوا من ضرباتهم، وخلال الأيام الماضية تلقت واشنطن وتل أبيب ضربات موجعة سددتها طهران، تنوعت بين خسائر مادية فادحة وبشرية.

أخطاء ترامب في حرب إيران

وفي هذا السياق، نشرت نسرين مالك كاتبة عمود في صحيفة الجارديان البريطانية عن عدد من الأخطاء التي وقع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخوضه الحرب ضد إيران.

وقالت "مالك" في مقالها المنشور تحت عنوان " امتدت حرب ترامب الفوضوية على إيران إلى أسبوعها السادس لأنه يحارب خصماً لا يفهمه" : "أصبحنا جميعًا على درايةٍ بالأحداث، يدور الحديث حول المستنقع، وعن مخارج محتملة، وعن تدابير لحفظ ماء الوجه يمكن لترامب اتخاذها للخروج من هذا المأزق دون إهانة". 

كيف تنتهي حرب إيران ؟

وأضافت في مقالها المنشور يوم الاثنين "السؤال الآن ليس متى ستنتهي هذه الحرب، بل هو السؤال الذي طرحه الجنرال ديفيد بترايوس عام 2003 بشأن حرب العراق: "أخبروني كيف ستنتهي هذه الحرب؟" إن ما يتبادر إلى الذهن هو حقيقة أن إيران لديها ديناميكيات معقدة ذاتية لا يمكن اختزالها في القصة المبسطة التي انطلقت منها الحرب - فالنظام السيئ سيضعف من خلال التدهور المنهجي وسيسقطه شعبه بمجرد أن تبدأ أسسه في التصدع".

أخطاء ترامب في إيران

وعددت الكاتبة ثلاثة أخطاء ارتكبها ترامب، وضعته في المأزق الإيراني، أولها هو الاستهانة برغبة إيران وقدرتها على خوض حرب غير متكافئة، فليس من الضروري أن تمتلك قدرات عسكرية هائلة لشلّ منطقة الخليج وزعزعة استقرارها، وليس بطرق مدمرة بشكل كارثي، أو تُخلّف خسائر فادحة في صفوف المدنيين، بل بطرق قادرة على تعطيل الحياة الطبيعية، وتعطيل منشآت الطاقة، وإلحاق خسائر اقتصادية فادحة، ورفع تكلفة الحرب على حلفاء الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي برمته. 

وقد حقق وابل من الطائرات المسيّرة الرخيصة، مصحوبًا بالصواريخ، التي أُطلقت على مدى أيام وأسابيع، هذا الهدف.

إغلاق مضيق هرمز

وأشارت إلى أن الخطأ الثاني هو، التوقع الغريب بأن إيران لن تستخدم سلاحها الأهم، وهو إغلاق مضيق هرمز وفرض تكلفة أعلى للحرب. حتى خلال حرب الأيام الاثني عشر العام الماضي، طُرحت إمكانية إغلاق المضيق داخليًا، وفي محادثات مع مسؤولين قطريين آنذاك، لم يكن الشاغل الرئيسي الذي أُعرب عنه لي هو الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قطر، بل خطر إغلاق المضيق.

الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني

وأوضحت نسرين مالك، أن الخط الثالث والأخير، الذي ارتكبه ترامب هو التوقعات بانتفاضة شعبية، وهو أمر لم يتحقق بسبب ظروف عديدة، أبرزها جنون النزول إلى الشوارع تحت وطأة القصف، ورد فعل حكومة قتلت متظاهرين قبل أشهر قليلة، واستقطاب الرأي العام المعقد والمتنوع أصلاً، في ظل هجوم خارجي يودي بحياة مدنيين إيرانيين ويستهدف البنية التحتية المدنية.

وتابعت "لكن كل هذه التقديرات الخاطئة تنبع من خطأ جوهري واحد: عدم إدراك أن النظام الإيراني، رغم كل الانتقادات الموجهة إليه، يمتلك قدرة هائلة على تحمل الألم، وعلى التصعيد المطول دون سيناريو واضح للنصر العسكري على قوة عظمى، وهو أمر يستحيل على النظام الأمريكي تصوره".

الحرب ضد إيران حسم الحرب ضد إيران ثلاث أخطاء قاتلة أخطاء ترامب في حرب إيران إغلاق مضيق هرمز ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

برلمانية: دعم صناعة الأدوية والمكملات الغذائية يعزز التصنيع المحلي ويخلق فرص عمل

نائبة : مشروع قانون الإدارة المحلية يقر مكافآت مالية لأعضاء المجالس

برلمانية: صناعة الدواء خطوة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحفيز الاستثمارات

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

