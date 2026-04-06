شعراوي: مشروع الإدارة المحلية المقدم من الحكومة به معوقات كثيرة

وجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمود شعراوي الشكر لرئيس الجمهورية لإصدار توجيهات بصدور قانون الإدارة المحلية لأهميته السياسية.



ولفت إلى مناقشة مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول لمشروع قانون مقدم من الحكومة تنظم الانتخابات والإدارة المحلية، وأشار إلى وجود عقبات مرتبطة بالمادة 180 من الدستور وتعريفات العامل والفلاح.



وقال "تم عقد جلسات تعدت 70 جلسة ف يحوار منجتمعي كبير وشارك نحو 150 نائب لوما تم العرض على الجلسة العامة كان هناك عدم توافق كبير بين النواب".

وأضاف شعراوي "نحن في احتياج شديد لاستكمال الجزء التشريعي ومناقشة القانون مع النواب والحكومة"، مشيرًا إلى أن خلال العشر سنوات حدثت تطورات وتغييرات كبيرة جدًا وأصبح مشروع القانون بحاجة إلى التعديل.



وقال إن في الوزارة تم استحداث منصب نائب المحافظ، ولفت إلى أن المشروع يفتقر لبعض الأمور، مضيفًا "نتكلم في قانون الحكومة المقدم في 2016 بالإضافة إلى 3 زملاء تقدموا بمشروعات قوانين النائب محمد عطية الفيومي، والنائبة سحر عتمان، والنائب عمرو درويش".



واستطرد "قانون الحكومة به معوقات كثير وسنناقشه ونناقش القوانين الأخرى ويجب أن نخرج بقانون منضبط ومتوازن".



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.