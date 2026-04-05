قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد السجيني: جلسات لجنة الإدارة المحلية خطوة مهمة لإصدار التشريع المنتظر

أحمد السجيني
أحمد السجيني
فريدة محمد

قال البرلماني السابق أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية سابقا أن عقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسات لمناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية المحالة الى اللجنة هو خطوة جيدة و مستحقة فى سبيل اصدار هذا التشريع الهام الذى طال أمد إصداره و العمل به.

وأضاف في تصريحات خاصة له أن منظومة الإدارة المحلية فى مصر لا يمكن أن تنهض و تساعد فى مقدرات النمو المختلفة بدون مجالس محلية منتخبة بوعى وإدراك ونزاهة ومهنية كما أن المجالس المحلية لا يتصور أن يكتب لها نجاح فى ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون أن تكون هناك رؤية مدروسة و  واضحة و متفق عليها بين كافة شركاء الاختصاص و المسئولية نحو الانتقال إلى اللامركزية الإدارية و المالية و الاقتصادية.

وقال "هذا ليس حديثنا و لكنه حديث العلم و خلاصة التجارب الإنسانية و الحضارية فى بناء هياكل الأجهزة الإدارية.

وأضاف "من قواعد الانتقال المتدرج نحو اللامركزية بمفهومها العملى والوطنى القويم فان التحول الرقمي و التطور التكنولوجى المستحدث فى تقديم الخدمات فى ركن أصيل لا غنى عنه فى ظل السعى لبناء دولة عصرية. 

و تابع "الأمر ليس مستحيلا ولكنه يحتاج إلى صناع قرار سواء على المستوى التنفيذى أو النيابى لديهم النية والإرادة والفهم العلمى  والإصرار على مواجهة هذا الاستحقاق.   

وقال أعلم أن هناك قطاعات تطل علينا بين حين وآخر كلما أثير هذا الموضوع و لكنى أؤكد أن تلك المخاوف و المبررات تذوب ذوبانا سريعا فى محيط النطاق العلمى لهذا الملف  إذا تم استحضاره والاستعانة به. 

و أوضح أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الفترة من ٢٠١٦ و حتى ٢٠٢٠ كانت قد عقدت عدد ٧٤ اجتماعا و جلسات استطلاع مواجهة بالإضافة إلى عدد ٦ اجتماعات عقدهم ائتلاف دعم مصر النيابى خلال الفصل التشريعى الأول ليصبح مجموع الاجتماعات الرسمية التى عقدها المصريون من ٢٠١٦ و حتى ٢٠٢٠ هو ٨٠ جلسة .. و هو عدد كبير ضم كافة أطياف النسيج المجتمعى من أحزاب و نقابات و وزرات و محافظين و  مواطنين من أصحاب الاختصاص و الاهتمام هذا بالإضافة إلى جلسات الحوار الوطنى و مخرجاته  التى دعا إليها رئيس الدولة. 

و تابع " كل هذا الجهد يؤكد أننا أمام محتوى تم إعداده و مراجعته بشكل مفصل و لا يبقى إلا الرغبة فى ممارسة و الوفاء بهذا الاستحقاق. 

و قال "كلى ثقة فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتشكيلها المعلن  الحالى فى أنها إذا استقر فى وجدانها و عقلها جدية الدولة و الأحزاب فى انهاء الملف فسوف يشرعون بمنتهى السرعة نهو الأمر، و لا سيما أن المنتج التشريعى متاح لديهم و لكنه قد يحتاج بالطبع إلى بعض التحديثات التى توائم و تتسق مع تشريعات اخرى مرتبطة و مكملة صدرت خلال الفترة الماضية على سبيل المثال قانون التخطيط العام للدولة و قانون تراخيص المحال العامة وقانون إدارة و تنظيم المخلفات.. إلى آخره.

و قال "إننى سوف أكون متابعا جيدا لمسار المناقشات وإذا  تطلب الأمر إبداء ملاحظة أو اقتراح فلن أتردد لأن هذا واجب وطنى يفرض حاضر و يرسم مستقبل لإجيال قادمة .

التخطيط التحديثات التشريعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة وتمكين القطاع الخاص لدفع النمو

رئيس هيئة الرقابة النووية: أجواء مصر آمنة تماماً.. ونرصد "الخلفية الإشعاعية" للمنطقة لحظياً

رئيس هيئة الرقابة النووية: أجواء مصر آمنة تماماً.. ونرصد "الخلفية الإشعاعية" للمنطقة لحظياً

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد