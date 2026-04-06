عوض: لجان مشتركة بين الحكومة والنواب لاصدار قانون للإدارة المحلية قابل للتطبيق

أكدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، خصوصا وأنه تعطل كثيرا منذ ٢٠١٦.

وقالت عوض، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، إن هذه المدة وما صدر خلالها من تشريعات، يؤكد وجود تغييرات.

ولفتت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق.

وأكدت الوزيرة، أن اللجان ستعمل فورا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.