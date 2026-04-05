منال عوض تتابع تطبيق قرار العمل عن بعد في أول أيام التنفيذ

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إلتزام ديوان عام الوزارة وجهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات التابعين لها بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر ، وذلك بالنسبة لكافة العاملين والأجهزة والجهات التابعة للوزارة الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام مع إستثناء القطاعات الخدمية التى ترتبط بمصالح المواطنين بشكل مباشر وقطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية.

العمل عن بُعد

وأكدت الدكتورة منال عوض أن اليوم الأول من تنفيذ القرار شهد تنفيذ الأعمال الموكلة للوزارة على أكمل وجه ، لافتة إلى المتابعة الدورية والمستمرة على مدار اليوم لكافة الأعمال التى تقوم بها كافة الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية والبيئة و المطبق عليها نظام العمل عن بعد لضمان تنفيذ كافة الأعمال كما يتم فى نظام العمل الاعتيادي المتمثل فى حضور الموظفين لمقرات العمل الحكومية .

ترشيد استهلاك الطاقة

جديرٌ بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الكتاب الدوري المتعلق بالعمل عن بُعد الذى يلزم الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من اليوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر ، واستثنى القرار القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب العاملين في القطاع الصحي وقطاع النقل وقطاعات البنية التحتية، فضلاً عن المدارس والجامعات.

يأتي القرار في إطار مساعي الدولة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، نظراً للأزمات الإقتصادية الناتجة عن الإضطرابات التى يشهدها العالم .