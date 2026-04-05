استجابة فورية للشكاوى.. التنمية المحلية تتحرك فى 6 محافظات لرفع القمامة وإزالة المخالفات



أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التعامل الفوري مع عدد من شكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر المرصد الإعلامي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتراكمات القمامة والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة ببعض المناطق في 6 محافظات وهي : الجيزة والإسكندرية والفيوم والدقهلية والشرقية والأقصر، وذلك في إطار حرص الوزارة على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المركز الإعلامي بالوزارة، بشأن ما تم رصده من شكاوى عبر المرصد الإعلامي وما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجهت على الفور بالتنسيق مع المحافظات المعنية بسرعة تنفيذ حملات ميدانية للمواقع محل الشكاوى، والتحقق من الأوضاع على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال أو تعديات قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية.

وأوضح التقرير أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة تحركت بشكل عاجل للتعامل مع الشكاوى التي رصدها المرصد الإعلامي، حيث تم رفع تراكمات القمامة بشارع مدينة عامر أمام معرض المدينة المنورة بمنطقة بولاق الدكرور، إلى جانب رفع التراكمات الموجودة أمام مدرسة اللواء سامح سيف اليزل للغات، والتي كانت تؤثر على الصحة العامة للطلاب وتشوه المظهر العام بما لا يليق بمؤسسة تعليمية، حيث تم الانتهاء من أسباب الشكوى بالكامل وإعادة الوضع إلى طبيعته، مع التأكيد على عدم تكرار إلقاء المخلفات في تلك المواقع حفاظًا على الصحة العامة.

كما تم رفع المخلفات المتراكمة بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن سوء الحالة البيئية، بما ساهم في تحسين مستوى النظافة ورفع المعاناة عن المواطنين.

وفي محافظة الفيوم، تم التعامل الفوري مع شكوى أهالي قرية دار السلام بمركز طامية، بشأن تراكمات القمامة أمام المنازل وإلقاء مخلفات الحيوانات بها، وما نتج عن ذلك من انتشار الحشرات والروائح الكريهة وتهديد الصحة العامة، حيث جرى رفع المخلفات بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المشكلة وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين.

كما أشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع شكوى تراكم القمامة بقطعة أرض فضاء بشارع الترعة بجوار مطعم أبناء المحلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تم رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالموقع.

وفي محافظة الشرقية، تم التعامل مع شكوى خاصة بالإشغالات بمدينة أبوكبير، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد مستودعات مواد البناء المخالفة داخل الكتلة السكنية، كما تم الاستجابة لشكوى أخرى بمدينة فاقوس، حيث جرى رفع تراكمات مياه الأمطار الناتجة عن الطقس السيئ، وإصلاح أعمدة الكهرباء التي كانت تمثل خطورة على المواطنين، بما ساهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان.

وفي محافظة الأقصر، أوضح التقرير أنه تم التعامل مع شكوى تتعلق بالتعديات على أراضي الدولة بمركز ومدينة الطود، حيث تم إخطار الجهات الأمنية، وجارٍ التنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويعزز هيبتها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع بشكل يومي ما يتم تداوله من شكاوى عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية مشكلات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي بالمحافظات.