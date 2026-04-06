الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” حركة بيع وشراء  الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

 سعر الدولار اليوم الإثنين  6 أبريل 2026
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
54.47جنيه للشراء 
54.57 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:
54.45جنيه للشراء 
54.55 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:
54.44جنيه للشراء 
54.54 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib لنحو:
54.44جنيه للشراء 
54.54 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:
54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو 

54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي لنحو 

54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع
زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:
54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:
54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
54.40جنيه للشراء 
54.50 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:
54.40جنيه للشراء 
54.50 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :
54.32جنيه للشراء 
54.42جنيه للبيع

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الإثنين نحو:

 54.43 جنيه للشراء

 54.57 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
54.47 جنيه.

