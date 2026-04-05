رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ارتفع سعر الدولار في مصر رسميا بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مسجلا نحو 54.57 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وفي ختام تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2026، نرصد حركة بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري، في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار اليوم الأحد 5 أبريل 2026

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

54.47 جنيه للشراء

54.57 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:

54.45 جنيه للشراء

54.55 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

54.44 جنيه للشراء

54.54 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib لنحو:



54.44 جنيه للشراء



54.54 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي لنحو:

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

54.40 جنيه للشراء

54.50 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:

54.40 جنيه للشراء

54.50 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :

54.32جنيه للشراء

54.42جنيه للبيع

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأحد نحو:

54.43 جنيه للشراء

54.57 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

54.47 جنيه