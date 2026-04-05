رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ارتفع سعر الدولار في مصر رسميا بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مسجلا نحو 54.57 جنيه للبيع في البنك المركزي.
وفي ختام تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2026، نرصد حركة بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري، في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أبريل 2026
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
54.47 جنيه للشراء
54.57 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:
54.45 جنيه للشراء
54.55 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:
54.44 جنيه للشراء
54.54 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib لنحو:
54.44 جنيه للشراء
54.54 جنيه للبيع
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:
54.42 جنيه للشراء
54.52 جنيه للبيع
صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:
54.42 جنيه للشراء
54.52 جنيه للبيع
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي لنحو:
54.42 جنيه للشراء
54.52 جنيه للبيع
زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:
54.42 جنيه للشراء
54.52 جنيه للبيع
صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:
54.42 جنيه للشراء
54.52 جنيه للبيع
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
54.40 جنيه للشراء
54.50 جنيه للبيع
واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:
54.40 جنيه للشراء
54.50 جنيه للبيع
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :
54.32جنيه للشراء
54.42جنيه للبيع
سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأحد نحو:
54.43 جنيه للشراء
54.57 جنيه للبيع
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
54.47 جنيه