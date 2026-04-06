الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار
الدولار
أمل مجدى

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في البنوك خلال التعاملات الصباحية وسجل سعر الدولار في البنوك أسعاراً متفاوتة.

أسعار الدولار في البنوك 

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: للشراء 54.42 جنيه، وللبيع 54.52 جنيه.

بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر: للشراء نحو  54.42 جنيه، وللبيع 54.52 جنيه.

البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل : للشراء 54.45 جنيه، وللبيع 54.55 جنيه.

بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: للشراء 54.45 جنيه، وللبيع 54.55 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي لنحو:  54.30 جنيه للشراء ، وللبيع 54.40 جنيه.

بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

بنك تنمية الصادرات

أما سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

ووصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لنحو  للشراء 54.33 جنيه، وللبيع 54.43 جنيه.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

بنك فيصل الاسلامي:

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو :للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

آخرهم ميسي.. مدرجات تتحول الى ذاكرة خالدة لأساطير الكرة

الأوفر حظا بين العرب .. بشرى لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

