يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في البنوك خلال التعاملات الصباحية وسجل سعر الدولار في البنوك أسعاراً متفاوتة.

أسعار الدولار في البنوك

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: للشراء 54.42 جنيه، وللبيع 54.52 جنيه.

بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر: للشراء نحو 54.42 جنيه، وللبيع 54.52 جنيه.

البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل : للشراء 54.45 جنيه، وللبيع 54.55 جنيه.

بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: للشراء 54.45 جنيه، وللبيع 54.55 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي لنحو: 54.30 جنيه للشراء ، وللبيع 54.40 جنيه.

بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

بنك تنمية الصادرات

أما سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

ووصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لنحو للشراء 54.33 جنيه، وللبيع 54.43 جنيه.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.

بنك فيصل الاسلامي:

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو :للشراء 54.30 جنيه، وللبيع 54.40 جنيه.