الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تتجاوز 69 ألف دولار وسط تفاؤل بشأن هدنة محتملة في الشرق الأوسط

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

سجلت أسعار العملات الرقمية ارتفاعا ملحوظا في التعاملات العالمية، اليوم الاثنين، مع تجاوز عملة "بيتكوين" 69 ألف دولار، مدفوعة بزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة، عقب تقارير كشفت عن تسلم الولايات المتحدة وإيران إطار عمل لمقترح هدنة يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقفزت عملة "بيتكوين"، كبرى العملات الرقمية في العالم، بنسبة 3.4% لتتداول عند مستوى 69,065.9 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وعلى صعيد العملات البديلة، شهدت السوق موجة صعود جماعي، حيث ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 4.8% لتصل إلى 2,135.92 دولار، وزادت عملة "XRP" بنسبة 3.4% مسجلة 1.34 دولار، فيما حققت "كاردانو" قفزة بنسبة 6%.

وارتفعت كل من "سولانا" و"بوليجون" بنحو 3%، وزادت عملة "دوجكوين" بنسبة 2%.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الخطة المقترحة، التي أعدتها باكستان وجرى تبادلها مع الطرفين خلال ليلة أمس، تتضمن عملية من مرحلتين، تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، يتبعها مفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير أخرى إلى وجود مباحثات جارية بين واشنطن وطهران ووسطاء إقليميين حول هدنة محتملة لمدة 45 يوما، كجزء من صفقة قد تفضي إلى إنهاء دائم للصراع، وذلك في وقت يمارس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا مكثفة، ملوحا باستهداف البنية التحتية الإيرانية إذا لم تستأنف حركة الملاحة في المضيق بحلول مساء غد الثلاثاء.

ويأتي هذا الانتعاش في سوق الكريبتو تزامنا مع ترقب المستثمرين لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في ضوء بيانات التوظيف القوية التي صدرت مؤخرا وعززت احتمالات الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

أسعار العملات الرقمية ارتفاعا ملحوظا في التعاملات العالمية عملة بيتكوين زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة

