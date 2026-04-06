بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

تصاعدت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة عن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، خاصة بعد التوسع الكبير في تشغيل محطات جديدة داخل العاصمة الإدارية، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي الذكي وربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى.

ويُعد القطار الكهربائي الخفيف LRT أحد أبرز مشروعات النقل الحديثة في مصر، حيث يمثل نقلة نوعية في وسائل المواصلات، لما يوفره من سرعة وأمان وخدمة متطورة لآلاف الركاب يوميًا.



مسار القطار الكهربائي ومحطاته

يمتد مسار القطار من محطة عدلي منصور وحتى محطة الفنون والثقافة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بطول يصل إلى نحو 105 كيلومترات، ويضم 19 محطة، ما يجعله شريانًا حيويًا يربط شرق القاهرة بالمجتمعات العمرانية الحديثة.

ومع التوسعات الأخيرة، تم تعزيز كفاءة الخط وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني في تلك المناطق.

تشغيل محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة

في خطوة جديدة لتعزيز الخدمة، أعلنت وزارة النقل تشغيل محطتين جديدتين هما:

محطة القيادة الاستراتيجية

محطة كاتدرائية الميلاد

وجاء ذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، التي تم تشغيلها بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2026، بهدف تسهيل حركة التنقل داخل العاصمة الإدارية، خاصة للعاملين والمترددين على الحي الحكومي والمناطق الحيوية.



أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف 2026

حددت وزارة النقل أسعار التذاكر وفق عدد المحطات، لتناسب مختلف فئات الركاب، وجاءت على النحو التالي:

- حتى 3 محطات:

10 جنيهات

- حتى 7 محطات:

15 جنيهًا

- أكثر من 7 محطات:

20 جنيهًا

وتُعد هذه الأسعار تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، خاصة في ظل مستوى الخدمة المقدم.

الاشتراكات الشهرية.. توفير كبير للمستخدمين

وفرت وزارة النقل اشتراكات شهرية مخفضة لتشجيع الاستخدام المنتظم، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- حتى 3 محطات:

300 جنيه شهريًا

- حتى 7 محطات:

500 جنيه شهريًا

- أكثر من 7 محطات:

600 جنيه شهريًا

وتمنح الاشتراكات خصومات تصل إلى نحو 50% من قيمة الرحلات، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للموظفين والطلاب.

تفاصيل المرحلة الثالثة للمشروع

تمتد المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 20.4 كيلومتر، وتضم 4 محطات (3 علوية ومحطة سطحية)، وتستهدف تعزيز الربط داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتسهم هذه المرحلة في تحسين حركة التنقل داخل مدن الجيل الرابع، وتسهيل الوصول إلى المناطق الحيوية بسرعة وكفاءة.

ربط متكامل مع شبكة النقل الحديثة

يمثل القطار الكهربائي الخفيف جزءًا من منظومة نقل متكاملة، حيث يرتبط مع شبكة القطار الكهربائي السريع، خاصة خط (العين السخنة – العلمين – مطروح)، عبر محطة العاصمة المركزية.

ويساعد هذا التكامل في:

تقليل الازدحام المروري

تسهيل التنقل بين المحافظات

توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة

نقلة حضارية في قطاع النقل

يعكس مشروع القطار الكهربائي الخفيف توجه الدولة نحو التحول إلى وسائل نقل حديثة ومستدامة، تعتمد على التكنولوجيا وتراعي المعايير البيئية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومع استمرار التوسعات وتشغيل محطات جديدة، يتوقع أن يشهد الإقبال على القطار زيادة ملحوظة، خاصة مع ما يقدمه من سرعة وانتظام وتكلفة مناسبة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.