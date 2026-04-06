قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

عبد العزيز جمال

تصاعدت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة عن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، خاصة بعد التوسع الكبير في تشغيل محطات جديدة داخل العاصمة الإدارية، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي الذكي وربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى.

ويُعد القطار الكهربائي الخفيف LRT أحد أبرز مشروعات النقل الحديثة في مصر، حيث يمثل نقلة نوعية في وسائل المواصلات، لما يوفره من سرعة وأمان وخدمة متطورة لآلاف الركاب يوميًا.
 

القطار الكهربائي الخفيف

مسار القطار الكهربائي ومحطاته

يمتد مسار القطار من محطة عدلي منصور وحتى محطة الفنون والثقافة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بطول يصل إلى نحو 105 كيلومترات، ويضم 19 محطة، ما يجعله شريانًا حيويًا يربط شرق القاهرة بالمجتمعات العمرانية الحديثة.

ومع التوسعات الأخيرة، تم تعزيز كفاءة الخط وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني في تلك المناطق.

تشغيل محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة

في خطوة جديدة لتعزيز الخدمة، أعلنت وزارة النقل تشغيل محطتين جديدتين هما:

  • محطة القيادة الاستراتيجية
  • محطة كاتدرائية الميلاد

وجاء ذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، التي تم تشغيلها بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2026، بهدف تسهيل حركة التنقل داخل العاصمة الإدارية، خاصة للعاملين والمترددين على الحي الحكومي والمناطق الحيوية.
 

مواعيد المترو القطار الكهربائي في عيد الفطر

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف 2026

حددت وزارة النقل أسعار التذاكر وفق عدد المحطات، لتناسب مختلف فئات الركاب، وجاءت على النحو التالي:

- حتى 3 محطات:
10 جنيهات

- حتى 7 محطات:
15 جنيهًا

- أكثر من 7 محطات:
20 جنيهًا

وتُعد هذه الأسعار تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، خاصة في ظل مستوى الخدمة المقدم.

الاشتراكات الشهرية.. توفير كبير للمستخدمين

وفرت وزارة النقل اشتراكات شهرية مخفضة لتشجيع الاستخدام المنتظم، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- حتى 3 محطات:
300 جنيه شهريًا

- حتى 7 محطات:
500 جنيه شهريًا

- أكثر من 7 محطات:
600 جنيه شهريًا

وتمنح الاشتراكات خصومات تصل إلى نحو 50% من قيمة الرحلات، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للموظفين والطلاب.

القطار الكهربائي الخفيف

تفاصيل المرحلة الثالثة للمشروع

تمتد المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 20.4 كيلومتر، وتضم 4 محطات (3 علوية ومحطة سطحية)، وتستهدف تعزيز الربط داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتسهم هذه المرحلة في تحسين حركة التنقل داخل مدن الجيل الرابع، وتسهيل الوصول إلى المناطق الحيوية بسرعة وكفاءة.

ربط متكامل مع شبكة النقل الحديثة

يمثل القطار الكهربائي الخفيف جزءًا من منظومة نقل متكاملة، حيث يرتبط مع شبكة القطار الكهربائي السريع، خاصة خط (العين السخنة – العلمين – مطروح)، عبر محطة العاصمة المركزية.

ويساعد هذا التكامل في:

  • تقليل الازدحام المروري
  • تسهيل التنقل بين المحافظات
  • توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة

نقلة حضارية في قطاع النقل

يعكس مشروع القطار الكهربائي الخفيف توجه الدولة نحو التحول إلى وسائل نقل حديثة ومستدامة، تعتمد على التكنولوجيا وتراعي المعايير البيئية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومع استمرار التوسعات وتشغيل محطات جديدة، يتوقع أن يشهد الإقبال على القطار زيادة ملحوظة، خاصة مع ما يقدمه من سرعة وانتظام وتكلفة مناسبة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

