صفقة الظل.. موسكو تعرض كبح تعاونها مع طهران مقابل تخلي واشنطن عن كييف
السيدة انتصار السيسي تهنئ أمهات مصر بمناسبة عيد الأم
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة ديمونا والبحر الميت
نائبة في عيد الأم: كل امرأة معطاءة تستحق لقب الأم المثالية
عناق يكسر البروتوكول في البيت الأبيض.. رئيسة وزراء اليابان تُفاجئ ترامب أمام العالم
إلتشي يحقق الفوز امام ريال مايوركا في الدوري الإسباني
مصرع 14 وإصابة العشرات في حريق مروع داخل مصنع بكوريا الجنوبية
سقوط جديد لليفربول في غياب محمد صلاح.. برايتون يعمّق جراح الريدز بالبريميرليج
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن جوريون في تل أبيب
الحرس الثوري يقود إعادة هيكلة حزب الله عقب المواجهة مع إسرائيل
52.29 جنيهًا سعر الدولار في السوق الرسمية ثاني أيام عيد الفطر
كاظم الساهر يهنئ والدتى بعيد الأم.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد المترو والقطار الكهربائي (LRT) في ثاني أيام عيد الفطر 2026

مواعيد المترو
مواعيد المترو
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث، خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، عن مواعيد المترو والقطار الكهربائي «LRT» في عيد الفطر 2026، وذلك بعد إعلان وزارة النقل عن الجاهزية التامة لاستقبال الركاب في أول أيام العيد.

مواعيد المترو والقطار الكهربائي (LRT) في عيد الفطر 2026

وكشفت الوزارة عن تعديلات في مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) طوال أيام العطلة الرسمية، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتسهيل حركتهم بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة.

جدول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة

حددت الهيئة مواعيد انطلاق أول وآخر القطارات لضمان تغطية احتياجات الركاب على مدار اليوم كالتالي:

- انطلاق أول قطار: يبدأ العمل الساعة 5:15 صباحاً من محطات الخطين الأول والثاني (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب)، ومن محطة عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة أو العكس.

- ينطلق أول قطار من عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحاً.

- آخر قطار بالخط الأول والثاني: ينطلق من حلوان والمرج الجديدة الساعة 12:15 صباحاً، ومن شبرا الخيمة الساعة 12:30 صباحاً، ومن المنيب الساعة 12:40 صباحاً.

- آخر قطار بالخط الثالث: ينطلق من عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحاً، وباتجاه محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحاً. أما من جامعة القاهرة باتجاه عدلي منصور فيكون الساعة 12:23 صباحاً، ومن محور روض الفرج الساعة 12:26 صباحاً.

نقاط التبادل والربط لضمان وصول الركاب

- لضمان انسيابية الرحلات، تم التنسيق لمقابلة آخر القطارات في المحطات التبادلية كالتالي:

- محطة أنور السادات: التبادل بين الخطين الأول والثاني الساعة 1:00 صباحاً.

- محطتا جمال عبد الناصر والعتبة: التبادل مع الخط الثالث الساعة 12:30 صباحاً.

- محطة جامعة القاهرة: التبادل بين الخطين الثاني والثالث الساعة 12:15 صباحاً.

مد ساعات العمل وزيادة الرحلات

وقررت الهيئة تمديد ساعات التشغيل بالخط الثالث لمدة ساعة إضافية لتغلق المحطات في تمام الساعة 2:00 صباحاً بدلاً من الساعة 1:00 صباحاً. كما سيتم تقليل زمن التقاطر ليصبح من (5 إلى 10 دقائق)، ليصل إجمالي الرحلات اليومية إلى:

- الخط الأول: 450 رحلة.

- الخط الثاني: 492 رحلة.

- الخط الثالث: 429 رحلة.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

جاء جدول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف لخدمة قاطني المدن الجديدة كالتالي:

- أول قطار: من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة (والعكس) الساعة 6:00 صباحاً.

- آخر قطار: من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة (والعكس) الساعة 11:15 مساءً.

وتقرر مد ساعات العمل لمدة ساعة ليتم الإغلاق الساعة 12:00 منتصف الليل بدلاً من 11:00 مساءً، بإجمالي 216 رحلة يومياً.

