قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 130 صاروخًا و234 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مواعيد تشغيل خطوط مترو الانفاق والقطار الكهربائي خلال عيد الفطر

حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٧ هجرياً / ٢٠٢٦ ميلادياً من خلال تعديل مواعيد التشغيل بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ، وذلك أيام العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء وبيانها كالتالي:-

أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق 
    قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة  ٥:١٥ صباحاً
    قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً
    قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً 
    قيام آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة الساعة ١٢:١٥ صباحاً 
    قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
    قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:40 صباحاً  
    قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحاً 
    قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحاً   
    قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة   12:23 صباحاً   
    قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة   12:26 صباحاً    
•    يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات   الساعة ١:٠٠ صباحاً. 
•    يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً. 
•    يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة ١٢:١٥ صباحاً.

علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال أيام عيد الفطر المبارك.

سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي الساعة 2:00 صباحاً بدلاً من الساعة 1:00 صباحاً.

كما سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة ليصبح (5 -10دقائق) وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية المتوقعة للركاب خلال أيام العيد. 


إجمالي عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك:


•    الخط الأول للمترو  450   رحلة يومياً.
•    الخط الثاني للمترو  492   رحلة يومياً.
•    الخط الثالث للمترو  429   رحلة يومياً.

ثانياً: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)


    قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة  6:00  صباحاً
    قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة  6:11 صباحاً 
    قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة  6:25   صباحاً
    قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) في اتجاه بدر الساعة 6:39  صباحاً
    قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:15  مساءً 
    قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة  11:45  مساءً
    قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه عدلي منصور الساعة  11:09 مساءً 
    قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة  11:39 مساءً

سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف(LRT) حوالي الساعة 12:00 صباحًا بدلاً من الساعة11:00 مساءً

إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف (LRT)   216 رحلة يومياً خلال أيام عيد الفطر المبارك

رفع درجة الاستعداد القصوى 

كما أشار البيان إلى توجيهات معالي الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف((LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي ، وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام، و رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة في المحطات واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

النقل القطارات السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

