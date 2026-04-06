نتنياهو لترامب: مستوى التعاون داخل ساحة المعركة وخارجها غير مسبوق

تحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنقاذ الطيار الأمريكي من الأراضي الإيرانية.

ووصف نتنياهو، خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستوى التعاون بين واشنطن وتل أبيب بأنه "غير مسبوق".

وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس": "تحدثت قبل ساعات مع ترامب، وهنأته شخصياً على نجاح العملية الأمريكية لإنقاذ الطيار الذي سقط خلف خطوط العدو".

وذكر نتنياهو أن ترامب أعرب عن تقديره لمساهمة إسرائيل في جهود الإنقاذ، واصفاً مستوى التعاون بين البلدين، سواء داخل ساحة المعركة وخارجها، بـ"غير مسبوق".