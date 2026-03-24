مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد انتهاء العيد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد المترو والقطار الكهربائى LRT بعد العيد، والتي أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن استئناف العمل بالمواعيد التشغيلية المعتادة لشبكة الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، اعتبارا من غد الثلاثاء 24 مارس 2026، وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات وتيسير تنقل المواطنين.

أولا: مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

تبدأ حركة التشغيل اليومية للخطين الأول والثاني من محطات حلوان، المرج الجديدة، شبرا الخيمة، والمنيب في تمام الساعة 5:15 صباحا. 

كما ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة في نفس التوقيت، بينما يبدأ التشغيل نحو محور روض الفرج في الساعة 5:20 صباحا، ومن محور روض الفرج إلى عدلي منصور في الساعة 5:15 صباحا.

وبالنسبة لمواعيد آخر القطارات، فتغادر من محطة حلوان والمرج الجديدة في الساعة 11:40 مساء، ومن شبرا الخيمة في الساعة 11:55 مساء، ومن المنيب في الساعة 12:05 صباحا. 

وينطلق آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة في الساعة 11:33 مساء، وإلى محور روض الفرج في الساعة 11:29 مساء، بينما يغادر آخر قطار من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور في الساعة 11:52 مساء، ومن محور روض الفرج في الساعة 11:55 مساء.

وتتم مقابلة آخر القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات في الساعة 12:25 صباحا، وبين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر، وكذلك بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة في الساعة 12:00 صباحا، فيما يتم الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في الساعة 11:45 مساء، مع استمرار الإذاعة الداخلية بالمحطات لإرشاد الركاب بمواعيد التبديل.

ومن المقرر إغلاق محطات الخط الثالث في نحو الساعة 1:00 صباحا، مع زمن تقاطر يتراوح بين 4 و8 دقائق، بإجمالي 456 رحلة يوميا للخط الأول، و602 رحلة للخط الثاني، و472 رحلة للخط الثالث.

ثانيا: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)


يبدأ تشغيل القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة في الساعة 6:00 صباحا، ومن الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في الساعة 6:04 صباحا.

 كما ينطلق أول قطار من بدر إلى عدلي منصور في الساعة 6:01 صباحا، ومن بدر إلى العبور الجديدة (المعرفة) في الساعة 6:34 صباحا، ومن العبور الجديدة إلى بدر في الساعة 6:48 صباحا.

وتقرر تشغيل قطارين مباشرين من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في الساعة 7:30 صباحا و8:00 صباحا، ويغادر آخر قطار من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة والعكس في الساعة 10:15 مساء، بينما ينطلق آخر قطار إلى بدر في الساعة 10:45 مساء. 

أما من محطة العبور الجديدة، فيغادر آخر قطار إلى عدلي منصور في الساعة 10:09 مساء، وإلى بدر في الساعة 10:39 مساء.

ومن المقرر إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف في نحو الساعة 11:00 مساء، مع زمن تقاطر يتراوح بين 8 و15 دقيقة، بإجمالي 254 رحلة يوميا.

وفي السياق ذاته، وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات الهيئة القومية للأنفاق والشركات المسؤولة عن تشغيل الخطوط، بضرورة المتابعة المستمرة لحركة التشغيل عبر غرف التحكم المركزي، والتواجد الميداني لمتابعة انتظام الخدمة.

كما وجه بالدفع بقطارات إضافية خلال أوقات الذروة لتخفيف التكدس، ورفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

