القبض على المتهم بسرقة حديد حواجز مترو أنفاق إسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة قطع حديدية خاصة بحواجز مترو الأنفاق بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من (محامى بالشركة المسند إليها الأعمال الخاصة بالمترو– مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) بقيام أحد الأشخاص بتكسير الحاجز الخرسانى الخاص بحواجز المترو وسرقة بعض قطع حديد التسليح منه.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





