القبض على شاب تسبب في مصرع آخر بطلق ناري خلال فرح ببني سويف

ألقت مباحث مركز شرطة إهناسيا في بني سويف، القبض على شاب تسبب في مقتل آخر بطلق ناري في الرأس، أثناء محاولته تجهيز سلاح ناري خلال حضورهما حفل زفاف بقرية المسيد بمركز إهناسيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب بطلق ناري في الرأس، في قرية المسيد التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد هديب، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وبدء التحريات الأولية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه وظروفه.

وأفادت التحريات الأولية وأقوال بعض شهود العيان، بأن الحادث وقع أثناء حضور الشابين حفل زفاف لأحد أبناء القرية، حيث حاول «إسلام ج. ع.» إطلاق أعيرة نارية من السلاح الذي كان بحوزته ابتهاجًا بالمناسبة، غير أن عدم خبرته في التعامل مع السلاح الناري أدى إلى وقوع الحادث؛ إذ خرجت طلقة نارية مستقرة في رأس «عبد الله ج. م.»، ما أودى بحياته على الفور.

وتم إجراء المعاينة اللازمة لمكان الحادث، وفحص جثمان المتوفى قبل نقله إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية كاملة، وكلفت المباحث بسرعة سؤال شهود العيان وأفراد الأسرة، وفحص مكان الحادث، وتحريز أي أدوات قد تساعد في تحديد ملابسات الواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا برئاسة المقدم أحمد هديب، من ضبط الشاب المتسبب في الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة؛ أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة الشاب المتوفى بناءً على تقرير الطب الشرعي ومفتش الصحة المختص، مع استمرار التحقيقات لتحديد كل الملابسات والأسباب الدقيقة للحادث.