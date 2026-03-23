إزالة 1400 حالة تعد في بني سويف ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـــ28

تواصلت حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

وتبين من تقرير إدارة الأملاك الدولة بمحافظة بني سويف، أن إجمالي ما تم إزالته" منذ بداية المرحلة في 7 مارس الجاري وحتى 21 من نفس الشهر"، وصل إلى 1446 حالة موزعة بواقع ( 187 مبان + 1359حالة زراعة )، وذلك وسط تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يُذكر أن الموجة الحالية لإزالة التعديات (الموجة 28) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار 3 أشهر (يناير وفبراير ومارس )، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير 2026، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026.