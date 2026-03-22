تموين بني سويف: 300 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق والمحطات على مستوى المحافظة

نفذت مديرية التموين ببني سويف ،عدة حملات تفتيشية،في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين،والذي أعده وكيل الوزارة محمد عبد الرحمن،الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 13 إلى 21 مارس الشهر الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

حيث أسفرت الحملات على المخابز البلدية، تحرير 211مخالفة شملت: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد، توقف عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف.

كما تم تحرير 13 مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، و8 محاضر لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، 4 مخالفات بالأسواق العامة ومراكز تجميع الألبان والأسمدة الزراعية، و27 مخالفة في مجال المواد البترولية، ، 20 مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية، و24 مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات لمنشآت تجارية لإعلانها عن أوكازيون دون الحصول على تصريح .



