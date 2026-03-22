مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف غموض مصرع شاب بطلق ناري في الرأس

لقي شاب يبلغ من العمر 16 عامًا مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس بقرية المسيد التابعة لمركز إهناسيا المدينة بمحافظة بني سويف، في واقعة يكتنفها الغموض، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا بورود بلاغ يفيد بوفاة شاب نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس داخل نطاق مركز شرطة إهناسيا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وبدء التحريات الأولية.

وبالفحص، تبين أن الضحية يدعى عبدالله.ع..ش، ويبلغ من العمر 16 عامًا، ويقيم بالقرية ذاتها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلّفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات، وسؤال شهود العيان وأفراد أسرة المتوفى، للوقوف على حقيقة الواقعة وما إذا كانت تحمل شبهة جنائية، إلى جانب فحص موقع الحادث وتحريز ما قد يسهم في كشف ملابساته.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف غموض الواقعة، في وقت تتابع فيه جهات التحقيق تطورات الحادث، انتظارًا لنتائج تقرير الطب الشرعي وسماع أقوال المعنيين، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.