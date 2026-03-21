بني سويف .. الشباب والرياضة تنفذ عددا من الأنشطة ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

نفذت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف عددًا من الفعاليات والأنشطة ضمن مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”.

شملت الفعاليات فتح مراكز الشباب أبوابها أمام المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، لاستقبال الأهالي من مختلف الفئات العمرية، حيث تم تنفيذ أيام ترفيهية متكاملة داخل المراكز بالقرى والمدن، تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، مثل الألعاب الجماعية، وملاهي الأطفال، وفقرات التنورة، والأغاني المبهجة، والرسم على الوجوه، إلى جانب تنظيم مسابقات ترفيهية وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، بهدف إدخال البهجة والسرور على المواطنين خلال أيام العيد.

وقد شهدت مراكز الشباب إقبالًا كبيرًا من الأطفال والشباب والأسر لقضاء إجازة العيد في أجواء آمنة ومنظمة، بما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها المجتمعية والترفيهية، وتعزيز دور مراكز الشباب كمنافذ حيوية لخدمة المجتمع المحلي.

كما حرصت المديرية على تجهيز المراكز لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان خروج الفعاليات بصورة حضارية تليق بأبناء المحافظة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة من قيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية والعاملين بمراكز الشباب، لضمان حسن التنظيم وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.