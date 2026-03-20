وكيل صحة بني سويف يتفقد غرفة عمليات 137 ويؤكد جاهزية المنظومة الصحية لعيد الفطر

فى اطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف بالمرور على غرفة العمليات 137 حيث قدم التهنئة للعاملين بمناسبة العيد مشيدا بجهودهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين

تابع سيادته موقف قوائم الانتظار على مستوى المحافظة مع التركيز على الحالات الحرجة بالعناية المركزة والحضانات مؤكدا على أهمية سرعة التعامل مع هذه الحالات لضمان تقديم الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب

وشدد على ضرورة المتابعة اللحظية للحالات والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة لغرفة 137 خاصة ما يتعلق بنقل المرضى بين المستشفيات بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة داخل المنظومة الصحية

كما تم عقد اجتماع غرفة الأزمات بالمديرية بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية والصحية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك وضمان جاهزية جميع المنشآت الصحية خلال فترة العيد



ووجه بتكثيف المرور الصباحي والمسائي خلال أيام العيد والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية وانتظام النوبتجيات بكافة المستشفيات والوحدات الصحية مع تواجد فرق العمل بمكاتب الصحة والتطعيمات وتكثيف أعمال مراقبة الأغذية حفاظا على صحة المواطنين