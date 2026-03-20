قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يُعيّد على الأيتام والمُسنين ويوزّع عليهم الكعك في أول أيام العيد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقب أدائه شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، قام اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بزيارة جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك، لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة العيد، حيث حرص على مصافحتهم ومداعبتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء إنسانية تعكس روح المشاركة والاهتمام، ومشاركة لهم فرحتهم في أول أيام العيد.

كما تضمنت الجولة زيارة عدد من دور رعاية المسنين، شملت "دار أهالينا" بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، و"دار الخير والبركة" للمسنين بمنطقة الحمرايا شرق النيل، حيث قدّم المحافظ التهنئة لنزلاء الدور بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط الآباء والأمهات من كبار السن، في لفتة وفاء وتقدير لما قدموه من عطاء وجهد في تربية الأجيال وخدمة المجتمع.


وأشاد المحافظ بدور القائمين على تلك المؤسسات، موجّهًا الشكر للعاملين والمتطوعين من الجمعيات الأهلية، خاصة مؤسسة مصر الخير والهيئة القبطية الإنجيلية، لما يبذلونه من جهود في رعاية هذه الفئات وتوفير حياة كريمة لهم.

وشارك المحافظ الأطفال والمسنين أجواء الاحتفال، حيث تم توزيع الكعك والبسكويت والشيكولاته عليهم، وسط أجواء سادتها البهجة والسرور، كما استمع إلى مطالب واحتياجات النزلاء، موجهًا بدراستها والعمل على تلبيتها قدر الإمكان، في إطار الإمكانيات المتاحة ووفقًا للقانون.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وهبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيماء كرم مدير خط نجدة الطفل ووحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس جمعية رعاية المؤسسات، وزينب الشيخ رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها دار المسنين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.


 

بني سويف محافظ بني سويف ايتام بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

سعر الذهب

وننسي اللي كان

استمرار حالة عدم الاستقرار

احمد حمدي

ميعاد صلاة العيد - تكبيرات العيد - كيفية صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر - ميعاد صلاة عيد الفطر

ترشيحاتنا

صلاة العيد

شريف سلامة ونيللى كريم

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

بالصور

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

فيديو

هرم علي المريخ

أعراض تناول الفسيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد