محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر: مناسبة سعيدة دافع لمواصلة مسيرة العمل والبناء

تقدّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالتهنئة إلى أهالي وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، ومتمنيًا أن تمثل هذه المناسبة السعيدة دافعًا لمواصلة مسيرة العمل والبناء، واستكمال جهود التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وذلك بحضور قيادات المحافظة، كما أدى صلاة العيد كل من: بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس المدينة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والإعلاميين.

وألقى خطبة العيد الشيخ سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، فيما أمّ المصلين الشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد، وذلك في أجواء سادتها البهجة والفرحة، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة من جانب قوات الشرطة وإدارة المرور، لتأمين الساحة وتنظيم الحركة المرورية بمحيطها.

وشهدت ساحة الصلاة مشاركة مجتمعية فاعلة، حيث تواجد عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقاموا بتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال والمواطنين، إدخالًا للبهجة على نفوسهم في هذه المناسبة المباركة.

وفي خطبة العيد، أكد وكيل وزارة الأوقاف أن يوم العيد هو يوم فرحة وسعادة، وليلة العيد هي ليلة الجائزة، مشيرًا إلى أهمية الاقتداء بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في إدخال السرور على الأهل والأقارب، والتوسعة عليهم، وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتكافل بين أفراد المجتمع، باعتبار الأعياد نفحات ربانية تعزز معاني العطاء والإيثار.

يُذكر أن مديرية الأوقاف ببني سويف، أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تخصيص 159 ساحة لأداء صلاة العيد، موزعة على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للتيسير على المواطنين وضمان أداء الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة.



