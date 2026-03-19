وكيل صحة بني سويف يفاجئ مستشفى ببا المركزي لمتابعة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك

أجرى الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف زيارة مفاجئة إلى مستشفى ببا المركزي، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية الأقسام الطبية لاستقبال الحالات الطارئة خلال أيام العيد، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، وحرصًا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضّانات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب التأكد من جاهزية الأجهزة الطبية وصلاحيتها للعمل بكفاءة.

كما تابع تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، مشددًا على ضرورة الالتزام بنوبات العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار الساعة دون تقصير، وأنه لا تهاون مع المقصرين.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، خاصة في ظل زيادة الإقبال خلال فترة العيد، موجّهًا بسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

كما شدّد على تفعيل خطط الطوارئ، والتنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف، لضمان سرعة نقل الحالات والتعامل معها بكفاءة، مشيرًا إلى استمرار المرور الميداني المفاجئ على المنشآت الصحية لمتابعة الأداء وضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

أشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الأطقم الطبية داخل المستشفى، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

ووجّه التهنئة للاطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك