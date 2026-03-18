عامل من بني سويف يستدرج سائقًا من شق الثعبان ويطعنه لسرقة 1600 جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف حادثا مأساويا خلال أيام شهر رمضان المبارك حين تم  العثور على سيارة نصف نقل متفحمة وبداخلها بقايا جثة متفحمة فى منطقة جبلية بالظهير الصحراوى بمركز سمسطا، بعد أن كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائى أن الواقعة وراءها جريمة قتل بدافع السرقة.

وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد عطية المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بالتحفظ على المتهم وعلى أداة الجريمة، وانتداب الطب الشرعى لمناظرة بقايا الجثة وبيان سبب الوفاة.

 كما قررت النيابة انتقال فريق من أعضائها إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الواقعة، واستدعاء أسرة المجنى عليه للتعرف على بقاياه، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف  تلقت بلاغاً عقب صلاة الجمعة  الماضية من أهالى منطقة جبلية بالظهير الصحراوى بدائرة مركز سمسطا يفيد بالعثور على سيارة محترقة بالكامل وعلى الفور  تم إخطار اللواء أسامة جمعة مدير أمن بنى سويف، الذى وجه بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ.

انتقل إلى مكان الواقعة اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائى، يرافقه رئيس مباحث مركز سمسطا وعدد من ضباط المباحث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن السيارة نصف نقل متفحمة بالكامل، وداخلها بقايا عظام متفحمة تحولت إلى رماد.

وبتكثيف التحريات وفحص البلاغات، تبين أن أسرة سائق بالقاهرة كانت قد تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض نجلهم للاختفاء، وتلقيهم اتصالاً هاتفياً من مجهولين يطلبون فدية نظير إطلاق سراحه وبمضاهاة البيانات تبين أن السيارة المتفحمة تعود إلى السائق كريم شعبان 34 سنة، يقيم بمنطقة طرة البلد بالقاهرة ويعمل سائقاً بمنطقة شق الثعبان.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه كان يقود سيارته يوم الخميس الماضى عندما طلب منه أحد العاملين فى قطاع الرخام توصيله إلى محافظة بنى سويف، وتحديداً إلى مركز سمسطا وتبين أن الراكب يدعى محمد ر ع 39 سنة عامل رخام ومقيم بدائرة المركز.

 

وأضافت التحريات أنه أثناء سير السيارة فى إحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى طلب المتهم من السائق التوقف لقضاء حاجته، وما إن توقف حتى باغته بطعنة فى الرقبة، ثم استولى على السيارة ووجه له عدة طعنات أخرى بلغت ثمانى طعنات حتى تأكد من وفاته وبعد وفاته فوجئ يتليفون المجنى عليه يرن فرد على المتصل فاتضح انه والد القتيل فساله عن نجله فطلب منه فدية لإعادته.

وأوضحت التحريات أن المتهم استولى على مبلغ مالى قدره 1600 جنيها كانت بحوزة المجنى عليه، ثم حاول إخفاء معالم جريمته، حيث قام بإفراغ البنزين من خزان السيارة داخل جركن وسكبه على السيارة وجثة السائق وأشعل النيران فيهما قبل أن يلقى أداة الجريمة فى المنطقة الجبلية ويغادر المكان بعد أن تأكد من اشتعال السيارة وانفجار خزان الوقود.

وظلت السيارة مشتعلة حتى تحولت إلى كتلة من الفحم، بينما تفحمت الجثة بداخلها، إلى أن عثر عليها الأهالى وأبلغوا الأجهزة الأمنية.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث الجنائى من ضبط المتهم داخل منزله قبل محاولته الهرب، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف تفصيلياً بارتكاب الجريمة، مؤكداً أنه كان يمر بضائقة مالية دفعته للتفكير فى سرقة السائق، فاستدرجه إلى بنى سويف ونفذ جريمته.

