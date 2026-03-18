محافظ بني سويف يُهنئ العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك

حرص اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على تهنئة العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم التوفيق وقضاء أيام عيد سعيدة، عليهم وعلى جميع أبناء الشعب المصري، سائلًا المولى عز وجل أن تكون هذه المناسبة دافعًا جديدًا نحو مزيد من التقدم والرخاء للوطن.

جاء ذلك خلال مروره، اليوم الأربعاء، على إدارات ومكاتب الديوان العام، برفقة: السيد بلال حبش نائب المحافظ، والسيد كامل علي غطاس السكرتير العام، والأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

كما وجّه محافظ بني سويف التهنئة إلى أهالي وقيادات المحافظة بهذه المناسبة الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها عليهم بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب مديرو الإدارات والعاملون بالديوان العام عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، التي تعكس اهتمامًا بالجانب الإنساني والاجتماعي، خاصة وأن هذا العيد يُعد الأول للسيد المحافظ بعد توليه المسؤولية في حركة المحافظين الأخيرة، مؤكدين أن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي في رفع معدلات الأداء وتحفيز منظومة العمل، معربين عن التزامهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



