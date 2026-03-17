محافظات

محافظ بني سويف يوجه بحلول عاجلة وجذرية لمشكلات المنطقة الصناعية بـ بياض العرب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف اجتماعًا، لمتابعة الوضع الراهن بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ومسؤولي جهات مياه الشرب والصرف الصحي والري وجهاز حماية النيل والاستثمار، في إطار الدفع بملف الاستثمار وتحسين بيئة العمل داخل المنطقة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عددًا من التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة في قطاعات المرافق الحيوية، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن تذليل المعوقات يمثل أولوية لدعم المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وفي هذا السياق، ناقش المحافظ مشكلة تسرب المياه الجوفية بمدخل المنطقة الصناعية، حيث وجّه بالتعامل الفوري معها من خلال مسارين متوازيين، وهما: سحب عينة من المياه المتسربة وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، لتحديد طبيعتها ومصدرها، تمهيدًا للتنسيق مع وزارة الري بشأن آليات التصريف الآمن، وذلك في حال ثبوت كونها مياه جوفية غير ملوثة وليست ناتجة عن صرف صحي أو صناعي.

فيما يتركز الحل الجذري في الاعتماد على التحليل المتخصص من خلال المعامل المركزية، ومراجعة تقارير معهد بحوث المياه الجوفية السابقة، مع تحديد جهة استشارية متخصصة بإجراء دراسة ميدانية، لتحديد الأسباب الفنية ووضع حلول نهائية قابلة للتنفيذ.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية التحرك السريع والمنسق بين كافة الجهات المعنية، موجّهًا بإعداد تقرير تفصيلي شامل يتضمن حصرًا دقيقًا لكافة احتياجات ومشكلات المنطقة الصناعية، مع طرح الحلول المقترحة إداريًا وفنيًا وماليًا، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجداول الزمنية، بما يضمن تحسين كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشدد المحافظ على أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الأداء، بما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع: دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، كمال الجمل وكيل وزارة الري، عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، سلمى فتحي مدير الاستثمار، وأحمد سعد مدير المنطقة الصناعية.

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

