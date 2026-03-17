محافظ بني سويف يتفقد الأنشطة بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده التجريبية (علي مبارك سابقًا)، لمتابعة مستوى الأنشطة الطلابية والوقوف على انتظام العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، تابع المحافظ الأنشطة المختلفة داخل المدرسة في المجالات العلمية والثقافية والرياضية، مشيدًا بتنوعها ودورها في تنمية مهارات الطلاب.

وفور دخوله المدرسة، استفسر المحافظ عن وجود فصول دمج، حيث تم إبلاغه بوجود طالب من ذوي الهمم، فحرص على مقابلته والتحدث معه، مطمئنًا على حالته الدراسية ومستوى الرعاية المقدمة له، ومؤكدًا أهمية توفير الدعم الكامل ودمج الطلاب من ذوي الهمم داخل المجتمع التعليمي.

رافق المحافظ ، خلال جولته محمد بكري رئيس المدينة، ومحمد بدر مدير وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سعيد خليدي مدير الإدارة التعليمىة وعدد من قيادات المديرية والإدارة التعليمية



