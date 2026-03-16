محافظ بني سويف يُناقش مع وفد البحوث الإسلامية سير العمل في القافلة الدعوية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، أعضاء القافلة الدعوية من مجمع البحوث الإسلامية لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ببني سويف، والتي ينظمها الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

بحضور الشيخ محمد رضا عبد الحليم مدير وعظ بني سويف، وأعضاء القافلة (محمود عبد العظيم، ياسر ربيعي، عبد الرحمن محمد ، عبد اللطيف معتمد، حسين محمد،أحمد خلف،أبو النور عطا، علاء محمد، رأفت صلاح ، محمود هاشم ، وحنان محمود ).

ناقش المحافظ سير العمل في القافلة الدعوية التي يتم تنفيذها في الفترة من 11 إلى 18 مارس الجاري ، وتشمل عقد ندوات ولقاءات توعوية بالمساجد والمدارس، بهدف نشر و تعزيز الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر سماحة الإسلام ودعم جهود الدولة في ملف محاربة الإرهاب والتصدّي للأفكار الهدّامة،بجانب مناقشة بعض القضايا المجتمعية والدينية منها:فضل شهر رمضان وليلة القدر ، قيمة الوقت ، ماذا بعد رمضان ، حرمة الغش وغيرها من الموضوعات.

فيما أعرب مدير منطقة وعظ بني سويف عن تقديره للمحافظ ،وتوجيهاته بدعم الجهود والأنشطة الدعوية والتوعوية التي تقوم منطقة الوعظ، مشيدا بتعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الأزهر الشريف للوصول لأكبر شريحة من المواطنين ،بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لترسيخ القيم الأخلاقية التي تميز المجتمع المصري.



