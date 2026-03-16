محافظ بني سويف يوجه بفحص منظومة الموزعين للوقوف على أسباب شكاوى المواطنين

واصل اللواء عبد عبد العزيز محافظ بني سويف ، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قام اليوم بزيارة مستودع بوتاجاز بمنطقة بني هارون، للوقوف على انتظام عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ وجود عدد من المواطنين في انتظار وصول الحصة المقررة للمستودع، حيث أوضح وكيل وزارة التموين أن حصة المستودع يتم توريدها يوميًا في نحو الساعة الثانية ظهرًا، وفق منظومة التوزيع المعتمدة.

وحرص المحافظ، على التحاور المباشر مع عدد من المواطنين المتواجدين بالموقع، للاستماع إلى آرائهم والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله بشأن وجود بعض المشكلات في توزيع الأسطوانات ببعض المناطق، حيث أشار عدد منهم إلى أن المشكلة في بعض الأحيان ترتبط بحلقة الموزعين المباشرين داخل القرى والمناطق.

وفي ضوء ذلك، وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بفحص هذا الملف بدقة، ومراجعة آليات عمل الموزعين والتأكد من انتظام عملية التوزيع وعدم وجود أية ممارسات تؤثر على وصول الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن الموزعين غالبًا ما يكونون من أبناء القرى والمناطق نفسها، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط محددة، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة هذا الملف والعمل على ضبطه بما يضمن وصول الأسطوانات للمواطنين بسهولة وعدالة.

وأثناء الجولة وجه المحافظ بايقاف سيارة لنقل أنابيب البوتاجاز واستفسر من السائق عن خط سيره وإجمالي الحصة المحملة على السيارة وآليات وأسعار توزيعها، بجانب مراجعة أذن الصرف والمستند الخاص بذلك