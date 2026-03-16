تموين بني سويف: إحباط محاولة تهريب دقيق مدعم وضبط 28 شيكارة بسمسطا

نجحت إدارة تموين سمسطا بمحافظة بني سويف في إحباط محاولة لتهريب كمية من الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء، وذلك عقب رصد معلومات مؤكدة عن وجود كميات من الدقيق مخزنة بطريقة غير مشروعة تمهيدًا للتصرف فيها خارج منظومة الدعم.



بدأت الواقعة عندما وردت معلومات إلى إدارة تموين سمسطا تفيد بوجود 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخزنة داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز، حيث جرى إيداعها تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء خلال ساعات متأخرة من الليل، مستغلين هدوء المنطقة بعيدًا عن أعين الرقابة.



وعلى الفور تحركت الإدارة، وتم إعداد كمين محكم لضبط الواقعة، حيث تمكنت الحملة من ضبط 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل التصرف فيها، في محاولة للاستفادة غير المشروعة من السلع المدعمة المخصصة للمواطنين.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما يجري إيداع الكمية المضبوطة داخل مستودع دقيق سمسطا لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والعرض على الجهات المختصة.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، وبمتابعة إدارة تموين سمسطا برئاسة تمام حسين، ونفذ الحملة مفتشو الإدارة محمود إبراهيم، وسام علي، وأحمد راضي، في إطار جهود أجهزة التموين لتشديد الرقابة على السلع المدعمة والتصدي لمحاولات التلاعب بها.