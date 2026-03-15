وكيل صحة بني سويف يتفقد أول عيادة للإقلاع عن التدخين بمستشفى الصدر

تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، سير العمل بأول عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين داخل مستشفى الصدر، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لدعم المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهم، ترافقه الدكتورة هدير عوض مدير المستشفى وعدد من الأطباء والتمريض.

وتابع وكيل الوزارة آليات العمل والخدمات الطبية المقدمة للمترددين، والتي تشمل الكشف الطبي، ووضع خطط علاجية مناسبة لكل حالة، بالإضافة إلى تقديم جلسات الدعم النفسي والإرشاد الصحي لمساعدة المرضى على التوقف عن التدخين بشكل آمن وصحي.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن افتتاح هذه العيادة يأتي ضمن خطة وزارة الصحة للتوسع في خدمات مكافحة التدخين، لما يمثله التدخين من خطر كبير على صحة المواطنين، وارتباطه بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والصدر والسرطان، مشيرًا إلى أن العيادة تقدم خدماتها مجانًا للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن العيادة تضم فريقًا طبيًا مدربًا على أعلى مستوى، يضم أطباء وتمريضًا وأخصائيين نفسيين، لتقديم الدعم الشامل للمدخنين الراغبين في الإقلاع، من خلال برامج علاجية متكاملة تشمل العلاج الدوائي والسلوكي، بما يساعد على تقليل أعراض الانسحاب وزيادة فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين.

وشدد على أهمية نشر الوعي الصحي بين المواطنين بخطورة التدخين وأضراره الصحية، داعيًا المدخنين إلى الاستفادة من خدمات العيادة وبدء رحلة العلاج نحو حياة صحية خالية من التدخين.

وأشار إلى أن مديرية الصحة ببني سويف تعمل على دعم المبادرات الصحية التي تستهدف تحسين صحة المواطنين والحد من انتشار العادات الضارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

ووجه وكيل وزارة الصحة بضرورة استمرار المتابعة الدورية لأداء العيادة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والدعم النفسي للمترددين، بما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية في جهود مكافحة التدخين داخل المحافظة.