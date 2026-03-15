وزارة التنمية المحلية تهنئ محافظة بني سويف والفيوم بعيدها القومي

تتقدم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بخالص التهاني إلى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإلى أبناء المحافظة الكرام، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بني سويف، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، تخليداً لذكرى نضال ومقاومة أبناء بني سويف للاحتلال الإنجليزي عام 1919، حيث سجّل أهالي المحافظة مواقف وطنية مشرفة في دعم الحركة الوطنية والدفاع عن استقلال الوطن.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية:

تؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة اعتزازها بمحافظة بني سويف ودورها التاريخي والوطني، وحرصها على مواصلة دعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة، خاصة في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات المحلية، ورفع كفاءة المرافق العامة بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المحافظة على دعم الجهود البيئية من خلال تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، والتوسع في مشروعات التشجير وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، بما يحقق بيئة صحية ومستدامة ويعزز جودة الحياة داخل المدن والقرى.

الفيوم

كما تتقدم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بخالص التهاني إلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، وإلى أبناء المحافظة الكرام، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الفيوم، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، تخليداً لذكرى مشاركة أبناء الفيوم في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي، وما قدموه من تضحيات جسّدت روح الوطنية والانتماء.

تؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة اعتزازها بمحافظة الفيوم بما تمتلكه من تاريخ عريق ومقومات حضارية وطبيعية متميزة، وحرصها على مواصلة دعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة، خاصة في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات المحلية، ورفع كفاءة المرافق العامة بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلي دعم الجهود البيئية من خلال تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، والتوسع في مشروعات التشجير وزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظة، بما يحقق بيئة نظيفة ومستدامة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.