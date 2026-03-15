ميادين وشوارع بني سويف تتزين بلافتات التهنئة بعيد المحافظة القومي مارس 2026

تحتفل محافظة بني سويف، اليوم الأحد، بعيدها القومي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، وذلك بمناسبة مرور أكثر من 100 عام على مشاركة المحافظة في ثورة 1919 التي قادها الزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال الإنجليزي “وقتها”، حينما هبت جموع الشعب المصري من كل المحافظات تأييدا لهذه الثورة المباركة وسطروا ملحمة وطنية في تاريخ كفاح الشعب المصري لتقرير مصيره.

وفي هذا السياق، تسارعت أجهزة المحافظة التنفيذية في التعبير عن فرحتهم بإحياء هذه المناسبة، حيث قامت الوحدات المحلية والمديريات بتعليق لافتات التهنئة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،لمشاركة الأهالي فرحتهم بهذه المناسبة.

وانتشرت تلك اللافتات لتزين الميادين والشوارع الرئيسية ومداخل الجهات والمصالح الحكومية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال الرسمي الذي تنظمه المحافظة اليوم بوضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال، بحضور المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز وقيادات المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن احتفال محافظة بني سويف بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام، يأتي تخليداً لتضامن شعبها مع ثورة 1919 بقيادة الزعيم الوطني سعد زغلول، حيث هاجم الأهالي المحكمة التي عُقدت لمحاكمة الثوار وحاول الأهالي القبض على القاضي الانجليزي فاضطر الانجليز لإطلاق النار على الثوار فاستشهد الكثير منهم، فضلا عن قيام الأهالي المحافظة بقطع خطوط السكك الحديدية لقطارات الإنجليز، ما تسبب في انقلاب قطارات وموت جنود إنجليز.