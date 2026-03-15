أخبار بني سويف.. المحافظ يهنئ السوايفة بالعيد القومي للمحافظة وتحذير المواطنين من الطقس

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

عبد العزيز يهنئ أبناء بني سويف بالعيد القومي للمحافظة

تقدم المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بخالص التهنئة لكافة أبناء وقيادات محافظة بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة "مارس 2026" ، والذي يأتي إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف الأبطال في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي "آنذاك "، عندما شاركوا أبناء بكل إخلاص وفداء في كفاحهم للحصول على الحرية واستعادة كرامة وحرية الوطن.

بني سويف.. إزالة 832 حالة تعد في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28

تتواصل حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

بني سويف تحذر المواطنين من الطقس: ابتعدوا عن هذه الأماكن

تهيب محافظة بني سويف بالمواطنين توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية ونشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، قد يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن اليوم السبت 14 مارس 2026 يشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض أنحاء الجمهورية، قد تمتد إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى أن هذه الحالة الجوية تأتي نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني متعمق على الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى نشاط ملحوظ للرياح وتدهور في الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهاراً.