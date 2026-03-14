قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى أوتوهو بالكونفدرالية
منة فضالي تكشف حقيقة وجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز
فتاوى| هل تجوز تلاوة غير المتوضئ للقرآن دون مس المصحف؟.. لماذا لم يخرج النبي والصحابة زكاة الفطر نقودا؟
نائب رئيس الوزراء: تطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة.. نواب: خطوة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 90 ضربة دقيقة على جزيرة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ملخص نشاط محافظ بني سويف خلال أسبوع

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف ، خلال الأسبوع الماضي نشاطاً مكثفاً للواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، شمل جولات ميدانية ولقاءات خدمية واجتماعات تنفيذية لمتابعة المشروعات والملفات الحيوية، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية بالمحافظة.

متابعة الأسواق والخدمات

عقد المحافظ اجتماعاً موسعاً بحضور الجهات التنفيذية ومسؤولي التموين والغرفة التجارية وأصحاب السلاسل التجارية، لبحث آليات ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، موجهاً بالتوسع في إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية وتنظيم مبادرات لتخفيض الأسعار تزامناً مع قرب عيد الفطر واحتفالات العيد القومي للمحافظة.

كما أجرى المحافظ ، جولات ميدانية بعدد من مواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة بعد تعديل أسعار الوقود، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات وعدم استغلال المواطنين، حيث كلف التموين بتحرير محضر غلق لأحد مستودعات البوتاجاز بمدينة سمسطا لعدم الالتزام بمواعيد العمل.

جولات ميدانية لمتابعة المشروعات والخدمات

وتفقد المحافظ، عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية، من بينها موقع مشروع المرسى السياحي الجديد على الجانب الشرقي للنيل، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، موجهاً بزيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما زار مستشفى الفشن المركزي لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتفقد منفذ السلع ومعارض “أهلاً رمضان” بمدينة الفشن، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.

متابعة الملفات الحيوية بالمحافظة

عقد المحافظ اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي ببا وناصر، حيث تم استعراض نسب التنفيذ في قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والكهرباء والاتصالات، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما تابع المحافظ سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، موجهاً بتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الإنجاز.

المشاركة في إطلاق رؤية إقليم الصعيد

شارك المحافظ في مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل 2030 لمحافظات الصعيد، حيث استعرض مقومات التنمية بمحافظة بني سويف وفرصها الاستثمارية، مؤكداً أن المحافظة شهدت تنفيذ مشروعات قومية وتنموية بقيمة تقارب 155 مليار جنيه خلال السنوات الماضية.

التواصل مع المواطنين والجهات المختلفة

واستقبل المحافظ وفداً من نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، كما عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين لبحث مطالبهم وشكاواهم، موجهاً بتوفير الدعم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لعدد من الحالات الأولى بالرعاية.

تنشيط السياحة والخدمات المجتمعية

وفي إطار خطة المحافظة لتنشيط السياحة، استقبلت بني سويف فوجاً من السياح الألمان ضمن رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان، حيث قاموا بجولة على ممشى كورنيش النيل بمدينة بني سويف.

متابعة أعمال إزالة التعديات

تواصلت حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته خلال الأسبوع الأول 832 حالة تعدٍ، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما تابع السكرتير العام للمحافظة، بتكليف من المحافظ، انتظام العمل في الحملات من داخل مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، إلى جانب متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتنفيذ خطط الحكومة في هذا الشأن.

جهود خدمية وتنموية مستمرة للوحدات المحلية

وتواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين البيئة العامة، إلى جانب مواجهة التعديات ومتابعة المشروعات الخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

بني سويف سمسطا الفشن

