محافظات

محافظ بني سويف: المواطن شريك أساسي في الإبلاغ عن مخالفات المواقف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف جولة ميدانية في الساعات الأولى من  اليوم، تفقد خلالها مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور لمتابعة انتظام العمل بمنظومة المواقف وخدمات نقل الركاب،في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ موقف سيارات الأجرة وخطوط المراكز، واطمأن على تواجد وانتظام أطقم العمل بمنظومة المواقف، بحضور مسؤولي المرور والمواقف، حيث التقى بعدد من المواطنين والسائقين واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، وأكد عدد من المواطنين انتظام حركة العمل بالموقف.

وأشار المحافظ إلى أنه بالرغم من تأكيد بعض المواطنين خلال الجولة على انتظام الخدمة، إلا أن ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن بعض الشكاوى المتعلقة بتجزئة بعض خطوط السير أو تغييرها أو المغالاة في تعريفة الركوب في بعض الأوقات، خاصة في بعض خطوط السرفيس وسيارات الأجرة بين المراكز.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة (إدارة المواقف – إدارة المرور – مباحث المرور – الوحدات المحلية) تتابع المنظومة بشكل مستمر، مشددًا على أن نجاح منظومة النقل والمواقف يعتمد أيضًا على وعي المواطن وتفاعله بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة أتاحت عدة وسائل مباشرة وسريعة لتلقي الشكاوى والبلاغات، من بينها التواصل عبر الرقم: 01508800285، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الإلكترونية من خلال الباركود (QR Code) المتاح بالمواقف، والذي يمكن للمواطن من خلاله تسجيل الشكوى أو الملاحظة بسهولة، حيث يتم التعامل معها بشكل عاجل من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفي ختام الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا مع مسؤولي المرور والمواقف ومدير مكتبه ومدير إدارة الإعلام، لبحث تعزيز جهود التوعية المجتمعية وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بخدمات النقل والمواقف.

وشدد المحافظ على أن المواطن شريك أساسي في ضبط منظومة المواقف والنقل، وأن الإبلاغ عن أية مخالفة يساهم بشكل مباشر في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات الفورية تجاهها، موجهاً إدارة الإعلام بتكثيف نشر الرسائل التوعوية لتعريف المواطنين بوسائل التواصل المتاحة لضمان تقديم خدمة أفضل للجميع.

رافق المحافظ خلال الجولة: محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، العقيد وائل غريب مدير مشروع المواقف ، والعميد محمد جنيدي مدير مرور بني سويف


 

