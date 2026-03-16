صحة بني سويف: مرور مفاجئ على مستشفى الحميات لمتابعة جودة الخدمات الطبية

نفذت إدارة المستشفيات ببني سويف مرورًا مسائيًا مفاجئًا على مستشفى الحميات، اليوم ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل والتأكد من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وقامت بالمرور الدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة دعاء حسين عضو إدارة المستشفيات، وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور عمار عبد العزيز.

وشمل المرور تفقد عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها قسم الاستقبال، ووحدة الغسيل الكلوي، والمعمل، وقسم العناية، حيث تم متابعة انتظام تواجد الفرق الطبية ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات سلامة المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية بالشكل الأمثل.

كما تم خلال الزيارة مناقشة أبرز المعوقات التي قد تواجه سير العمل داخل المستشفى، وبحث سبل تذليلها لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



