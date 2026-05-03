وزير الرياضة يهنئ بطلات مصر بعد حصد 27 ميدالية في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي

هنأ وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ،الاتحاد المصري للجمباز برئاسة للدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز و بطلات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي، بعد تحقيق إنجاز قاري جديد بتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي 2026، التي استضافتها جنوب أفريقيا بمشاركة 11 دولة، هي: الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، مدغشقر، المغرب، ناميبيا، توجو، تونس، زيمبابوي، مصر، وجنوب أفريقيا.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده الجمباز المصري، في ظل القيادة الفنية والإدارية ، والدعم المستمر للمواهب ضمن منظومة العمل الرياضي.

مؤكدًا استمرار دعم الأبطال والموهوبين، والعمل على إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

ونجحت بطلات مصر في حصد 27 ميدالية متنوعة، بواقع 18 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية، ليتصدرن الترتيب العام للبطولة على مستوى الكبار والناشئات.