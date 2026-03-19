صنعت مستقبل أبنائها | من بيع الخضراوات إلى الأم المثالية.. قصة كفاح لا تُنسى في بني سويف

قالت منى عبد الحليم عبد العاطي، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة بني سويف، إنها خاضت رحلة كفاح استمرت نحو 25 عامًا بعد انفصالها عن زوجها، مؤكدة أنها عملت في بيع الخضروات لتتمكن من تربية أبنائها وتوفير احتياجاتهم.

وأضافت الأم، في أول تعليق لها، أنها لم تستسلم للظروف الصعبة، وكانت حريصة على تعليم أبنائها حتى النهاية، مشيرة إلى أن ابنتها «سمر» تخرجت في كلية الطب البشري، بينما أصبح نجلها «إسلام» أخصائي علاج طبيعي.

وأوضحت أن دعم المحيطين بها، خاصة أحد جيرانها الذي تقدم لها في مسابقة الأم المثالية، كان له دور كبير في تسليط الضوء على قصتها، مؤكدة أن تكريمها يمثل تقديرًا لكل أم كافحت من أجل أبنائها.

وأعربت عن سعادتها بالفوز، موجهة رسالة لكل أم، قائلة: «التعب لا يضيع هباءً، والله يكرم من يصبر ويجتهد من أجل أبنائه».